İran'da son 24 saatte 177 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 625 oldu.
Tahran
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 53 bin 625 oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 312 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 625'e vaka sayısının da 1 milyon 158 bin 384'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 563'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 885 bin 54 olduğunu ifade etti.
Ülkede 7 milyon 46 bin 447 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.