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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 177 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 625 oldu.

Muhammet Kurşun   | 20.12.2020
İran'da son 24 saatte 177 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 53 bin 625 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 312 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 625'e vaka sayısının da 1 milyon 158 bin 384'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 563'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 885 bin 54 olduğunu ifade etti.

Ülkede 7 milyon 46 bin 447 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. 

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