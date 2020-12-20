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Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Kovid-19'un yeni mutasyonu konusunda İngiltere ile yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

Bayram Altuğ   | 20.12.2020
DSÖ: Kovid-19'un yeni mutasyonu konusunda İngiltere ile yakın temastayız

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

Yeni tür yüzde 70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

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