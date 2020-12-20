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Dünya, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'nin tercihi 'Bağdat'ta çatışma' fotoğrafı oldu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haydar Karaalp   | 20.12.2020
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'nin tercihi 'Bağdat'ta çatışma' fotoğrafı oldu Fotoğraf: Haydar Karaalp / AA

Baghdad

Türkmen lider Salihi, başkent Bağdat'taki çalışma ofisinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Salihi, "haber" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Bağdat'taki gösterilerde yaralanan çocuğun bölgeden uzaklaştırıldığı" fotoğraf için oy kullandı. 

Salihi, Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" adlı fotoğrafı ve Doğukan Keskinkılıç'ın da "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" isimli fotoğrafına da oy verdi.

AA'nın fotoğraflarının çok etkileyici olduğunu dile getiren Salihi, başta foto muhabirleri olmak üzere tüm AA ailesini tebrik etti.

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