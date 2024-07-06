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Dünya

İran'da seçimde Pezeşkiyan'a karşı kaybeden Celili, sonuçlara saygı gösterdiğini belirtti

İran cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda reformist Mesud Pezeşkiyan'a karşı kaybeden muhafazakar Said Celili, seçilen yeni cumhurbaşkanına tüm imkanlarla yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Ahmet Dursun  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
İran'da seçimde Pezeşkiyan'a karşı kaybeden Celili, sonuçlara saygı gösterdiğini belirtti

Tahran

İran devlet televizyonuna konuşan Celili, "Halkın seçtiği herkes saygındır ve ona karşı saygı korunmalıdır." dedi.

Celili, "Saygılı olmanın ötesinde, seçilenin güçlü bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayabilmek için tüm imkanlarımızı kullanarak aynı zamanda ona yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.

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