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Dünya

ABD Başkanı Biden, münazarada Trump'ın bağırmasının dikkatini dağıttığını savundu

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la ciddi eleştirilere yol açan canlı yayın tartışmasındaki performansını gerekçelendirmek için, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı." ifadelerini kullandı

Şerife Çetin  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
ABD Başkanı Biden, münazarada Trump'ın bağırmasının dikkatini dağıttığını savundu Fotoğraf: Kyle Mazza / AA

New York

Biden, canlı yayın tartışmasının ardından aralarında Demokratlar, destekçileri ve bağışçılarının de bulunduğu birçok kişi tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrıların ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi.

Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum." dedi.

Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Münazarayı tekrar seyredip seyretmediğine ilişkin ise Biden, "Yok, sanırım izlemedim." yanıtını verdi.

"Ben Putin'i indiren adamım"

Anketlerde geride olmasına ilişkin ise Biden, "Ben anketlere inanmıyorum." dedi.

Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak, "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim." ifadelerini kullandı.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya çok net ifadelerle cevap vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Ben Putin'i indiren adamım." dedi.

Kendisini eleştirenlerin sorulması üzerine ise Biden, söz konusu kişilerin "neden bahsettiğini" bilmediğini ifade etti.

Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi.

"Her gün yaptıklarımla muayeneden geçiyorum"

Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceğini cevaplamaktan kaçınan Biden, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum." diye konuştu.

Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini belirterek, "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

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