Euro
8.48
Dolar
7.22
BIST 100
1,110.05
Altın
1,927.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Belarus ile ilişkilerini gözden geçirecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin "özgür ve adil olmadığını" belirtti.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.08.2020
AB Belarus ile ilişkilerini gözden geçirecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin "özgür ve adil olmadığını" belirterek, sonrasındaki gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasından ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlar hakkında tedbir alabileceklerini ve bu ülkeyle ilişkileri gözden geçireceklerini bildirdi.

Borrell, AB adına Belarus'taki duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, ülkedeki durumu yakından izlediklerini, seçim kampanyalarında halkın demokratik değişim arzusunu gösterdiğini belirtti.

"Ancak seçim özgür ve adil değildi." diyen Borrell, devlet yetkililerinin orantısız güç kullanımına izin verdiğini, bir kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Borrell, gözaltına alınanların derhal ve şartsız salıverilmesi çağrısı yaparak, "Yerel gözlemcilerin güvenilir raporları, seçim sürecinin bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) katılımcısı ülkeden beklenen uluslararası standartları karşılamadığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Siyasi tutukluların 2015'te serbest bırakılmasından beri AB ile Belarus ilişkilerinin geliştiğini hatırlatan Borrell, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uyulmaması halinde ilişkilerin kötüleşeceğini belirtti.

Borrell, "Bu bağlamda, mevcut durumu ele almak için Belarus makamlarının hareketlerini değerlendireceğiz ve AB'nin Belarus ile ilişkilerini derinlemesine gözden geçireceğiz. Bunlar arasında şiddet kullanılmasından, haksız gözaltılardan ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlara yönelik tedbir alınması bulunabilir." ifadesine yer verdi.

Belarus'ta pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oyların yüzde 80,23'ünü alarak kazandığı, adaylardan Svetlana Tikhanovskaya'nın ise yüzde 9,9 oranında oy aldığı açıklanmıştı.

Bunun üzerine çok sayıda kişi seçimde hile yapıldığı gerekçesiyle bazı kentlerdeki meydanlarda gösteri yapmış, güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmalarda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Seçim sonuçlarında hile yapıldığını ve cumhurbaşkanlığını kendisinin kazandığını savunan muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya ise bir video yayımlayarak kendi isteği ile ülkeden ayrıldığını ve Litvanya'ya gittiğini ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 1185 kişi iyileşti
Dünya Bankası: Türkiye, Kovid-19'un yayılmasını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda 'temkinli'
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti

Benzer haberler

AB Belarus ile ilişkilerini gözden geçirecek

AB Belarus ile ilişkilerini gözden geçirecek

Almanya'dan Belarus'a protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı

Belarus’taki protestoların ikinci gününde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

AB Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu

AB Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu
AK Parti Sözcüsü Çelik: AB Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli

AK Parti Sözcüsü Çelik: AB Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum