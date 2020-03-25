Euro
6.93
Dolar
6.41
BIST 100
89,384.31
Altın
1,613.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüsten 143 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 25.03.2020
İran'da koronavirüsten 143 kişi daha hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca 9 bin 625 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında
Kovid-19 ile mücadelede evde kalmanın önemi
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrenciler: Bu bir vefa borcudur, ödemeye hazırız
İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında

Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında

İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Psikiyatri Derneğinden yaşlılar için ruh sağlığını koruma rehberi

Jandarmadan 'Evde hayat var' çağrısı

Jandarmadan 'Evde hayat var' çağrısı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Kovid-19 Kum'a gelen Çinlilerden bulaştı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Kovid-19 Kum'a gelen Çinlilerden bulaştı
Empati kurabilen ve cesur kararlar alabilen CEO’lar Kovid-19 krizini aşacak

Empati kurabilen ve cesur kararlar alabilen CEO’lar Kovid-19 krizini aşacak