Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
95,965.29
Altın
1,724.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 16.04.2020
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanofi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışladı
İran'ın Meşhed kentinde yaklaşık 100 sağlık personeli Kovid-19'a yakalandı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı
Koronavirüs ile mücadelenin gizli kahramanları: Filyasyon ekipleri

Benzer haberler

Sanofi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışladı

Sanofi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışladı

Mercedes-Benz Türk üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi
ABD, Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olma ihtimalini araştırıyor

ABD, Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olma ihtimalini araştırıyor
Koronavirüs ile mücadelenin gizli kahramanları: Filyasyon ekipleri

Koronavirüs ile mücadelenin gizli kahramanları: Filyasyon ekipleri