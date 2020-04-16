Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a ulaştı.
Brüksel
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Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 310 kişinin hastaneye kaldırıldığı, taburcu edilenlerin 455 olduğu bildirildi.
Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 526 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak 1182'ye gerilediği kaydedildi.
Son 24 saatte 417 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 4 bin 857'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.