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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı

Belçika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a ulaştı.

Yusuf Hatip   | 16.04.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bine yaklaştı Fotoğraf: Dursun Aydemir /AA

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 310 kişinin hastaneye kaldırıldığı, taburcu edilenlerin 455 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 526 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak 1182'ye gerilediği kaydedildi.

Son 24 saatte 417 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1236 artarak 34 bin 809'a çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 4 bin 857'ye yükseldi.

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