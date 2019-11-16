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Dünya

İran'da benzin zammı protestolarında bir kişi öldü

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrinde benzin zammı protestolarında 1 kişi öldü.

Ahmet Dursun   | 16.11.2019
İran'da benzin zammı protestolarında bir kişi öldü

Ankara

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrinde benzin zammı protestolarında 1 kişi öldü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, dün gece kentte gösterilen barışçıl şekilde başladığını fakat bir grubun gösterileri provoke etmeye çalıştığını ve bir benzin istasyonunu tahrip ettiğini belirtti.

Mahmudabadi, protestocuların, kentteki ana akaryakıt depolarına ulaşıp ateşe vermeye çalıştıklarını ancak güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalınca geri çekildiklerini anlatarak, "Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Bu sırada birkaç kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin Adli Tıp tarafından incelendiğini ifade eden Mahmudabadi, "Yaralıların da hangi şekilde yaralandığı soruşturuluyor. Güvenlik güçlerinin hiçbiri doğrudan ateş etme emri almadı ancak hassas akaryakıt depolarını korumak amacıyla havaya ateş açma talimatı almışlardı ve bunu da yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmudabadi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında şehirde asayişin tam olarak sağlandığını kaydederek halka izinsiz gösterilerden kaçınma çağrısında bulundu.

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.

Göstericiler, araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verilmişti.

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