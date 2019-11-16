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Dünya

Bab'da bombalı terör saldırısı: 18 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 16.11.2019
Bab'da bombalı terör saldırısı: 18 ölü Fotoğraf: Mustafa Bathış/AA

El Bab

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

                    

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab kent merkezindeki ilçe otogarında, bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. " ifadesine yer verildi .

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