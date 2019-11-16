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Dünya

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 16.11.2019
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Bitung kentinin 137 kilometre kuzeydoğu açıkları olan depremin, yerin 35 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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