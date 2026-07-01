İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin hazırlıkları, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde devam ediyor.