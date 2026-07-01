İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki işgalin süreceğini belirtti.

Netanyahu, Lübnan ile yapılan anlaşmaya rağmen işgalin süreceğini açıkladı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki işgalin süreceğini belirtti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, Lübnan'da öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen törende konuştu.

Netanyahu, "Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgede gerekli olduğu sürece kalacağız." ifadelerini kullanarak işgalin süreceğini belirtti.

Beyrut yönetimi ile gerçekleştirilen çerçeve anlaşmasına ilişkin Netanyahu, "Yıllardan beri ilk kez İsrailli temsilciler Lübnan ile müzakereler yürüttü. İki ülke arasında barış anlaşmasına varmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da ordunun geri çekilmeyeceğini vurguladı.

Katz, "İsrail ordusu çekilmeyecek." diyerek, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği "güvenlik bölgelerinde süresiz olarak kalacağı" iddiasında bulundu.

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve işgali

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 196 kişi yaralandı.