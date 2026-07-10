Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Çerçeve anlaşması Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak"

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca başkanlığındaki heyeti kabul etti.

İsrail ile doğrudan müzakerelere yönelik eleştirilerin dikkate alınmaya değmediğini belirten Avn, Lübnan'ın 1949'dan bu yana İsrail ile birden fazla kez doğrudan müzakere yürüttüğünü hatırlattı.

Müzakere kararından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Avn, Lübnan halkına izledikleri yolun önemini ve atılan her adımda ülkenin egemenliğine bağlı kalındığını anlatmayı sürdüreceğini kaydetti.

Zor bir tercih yaptığını belirten Avn, şöyle devam etti:

"İsrail'in hesapları, bölgesel güç dengeleri ve İran-ABD ilişkileri gibi birçok karmaşık unsur nedeniyle önümüzde kolay bir yol yok. Ancak bu tercih, Lübnan devletinin egemenliğini ve kendi adına müzakere etme hakkını pekiştiriyor, ülkeyi kendisine dayatılan savaşın sonuçlarından çıkarıyor."

Lübnan halkının dış yönlendirmeler ve yabancı çıkarlar uğruna çıkan savaşların bedelini daha fazla ödememesi gerektiğini belirten Avn, "Çerçeve anlaşması, İsrail'in maddelerine uyması ve başarıyla uygulanması halinde, Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak." dedi.

Avn, mevcut ABD yönetiminin Lübnan'a gösterdiği ilgi ve Washington'ın İsrail üzerindeki baskı kurma kapasitesi sayesinde "anlamsız bir savaşta kaybedilen kazanımların geri alınması için önemli bir fırsat doğduğunu" savundu.

Ülkedeki sorunların kademeli olarak çözüme kavuştuğunu aktaran Avn, bu süreci hedef alan eleştirilerin amacının Lübnan dosyasını yeniden İran'ın elinde bir pazarlık kozuna dönüştürmek olduğunu söyledi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.