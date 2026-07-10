İran'ın Meşhed kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezevi Horasan eyaletinin Vali Yardımcısı Emir Şemkadri, Meşhed'deki Serefrazan Bulvarı bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini söyledi.

Olayla ilgili detay vermeyen Şemkadri, "Olayın nedeni ve öldürülenlerin kimlikleri henüz belirlenmedi." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan gayri resmi haber kaynakları, bir kontrol noktasına silahlı bir grubun saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Serefrazan Bulvarı, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in defnedildiği Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne yaklaşık 17 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırının Hamaney için düzenlenen cenaze töreniyle ilgisi olmadığı bildirildi.