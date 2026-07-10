Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Venezuela'da depremin en çok etkilediği La Guaira şehrine 2 kamyon barınma ve temel yaşam malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan depremin vurduğu Venezuela'ya 2 kamyon barınma ve temel yaşam malzemesi desteği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Venezuela'da depremin en çok etkilediği La Guaira şehrine 2 kamyon barınma ve temel yaşam malzemesi desteğinde bulundu.

Uyku tulumları, çadırlar, mutfak setleri ve taşınabilir ocakların bulunduğu çok sayıdaki yardım malzemesi La Guaira'da insani yardımların toplandığı Jose Maria Vargas Stadyumu'nda La Guaira Valiliği yetkililerine teslim edildi.

Yardımların teslimine Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran ve TİKA Bogota Program Koordinatörü Ahmed Faruk Muştakoğlu'nun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, AFAD yetkilileri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) katıldı.

Büyükelçi Karamanoğlu, yaptığı konuşmada, "Bir kez daha insani yardım teslim etmek üzere La Guaira'dayız. Bugün TİKA buraya 100 çadır, 200 uyku tulumu, 200 yatak ve diğer mutfak eşyası getirdi. Bu TİKA'nın 3. yardımı oluyor." dedi.

Karamanoğlu, "Bizim çok yakından bildiğimiz bir süreç maalesef deprem sonrası yaraların sarılması ve biz de onlara, dost Venezuela halkına yalnız olmadıklarını, sadece bir sefere mahsus yardım değil, yardımlarımızın devam edeceğini göstermek için buradayız." diye konuştu.

İnsani yardımların devam edeceğini belirten Karamanoğlu, Türkiye'den insani yardım yüklü 2 uçağın 12 Temmuz'da Venezuela'ya ulaşacağını söyledi.

Karamanoğlu, "Bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olduğumuzu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

TİKA, kısa süre önce de La Guaira'daki ihtiyaç sahipleri için arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitleri sağlamıştı.