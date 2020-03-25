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Dünya

İran'da ABD yaptırımlarının kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele eden İran'da halk, internet üzerinden "İran'a yönelik tıbbi yaptırımlar kaldırılsın" başlığıyla imza kampanyası başlattı.

Bilal Güler,Ahmet Dursun   | 25.03.2020
İran'da ABD yaptırımlarının kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin temin edilemediği gerekçesiyle salgının ülkede yayılmasının ardından internet üzerinden başlatılan imza kampanyasına kısa sürede 100 bin kişi destek verdi.

Kampanya ile uluslararası kuruluşlar üzerinde kamuoyu baskısı oluşturularak ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

İran'da şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla 12 Mart'ta Twitter'dan paylaşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile Çin, Rusya ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkeler, koronavirüsle mücadeleyi sürdürebilmesi için İran'a tıbbi malzeme teminini zorlaştıran ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Bachelet, "Küresel salgın şartlarında bir ülkenin tıbbi çabalarını engellemek hepimiz için riskin boyutunu artırır." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise Tahran'a yönelik yaptırımların İran'a insani yardımları engellemediğini ve yaptırımların sürdürüleceğini açıklamıştı.

İran'a şu ana kadar Çin, Türkiye, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yardımlar gönderilmişti.




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