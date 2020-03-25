Euro
6.93
Dolar
6.41
BIST 100
89,384.31
Altın
1,613.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UMH birliklerinden Hafter milislerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus’un güneyindeki Hafter milislerine karşı operasyon başlattı.

Aydoğan Kalabalık   | 25.03.2020
UMH birliklerinden Hafter milislerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu

Trablus

UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı bütün cephelerde “Barış Fırtınası Operasyonu” başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada operasyonun Hafter milisleri ve paralı askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek, Trablus’taki sivil yaşam alanlarını roketlerle hedef almaları nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Hafter milisleri dün Trablus’un güneyinde Ayn Zara bölgesindeki hapishaneye saldırmış ve 3 görevliyi yaralamıştı. Son 2 günde aynı bölgeye yapılan roketli saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli, Libya Ulusal Askeri Hava Üssünü ele geçirdiklerini ve bazı milisleri de esir aldıklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında
Kovid-19 ile mücadelede evde kalmanın önemi
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrenciler: Bu bir vefa borcudur, ödemeye hazırız
İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

UMH birliklerinden Hafter milislerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu

UMH birliklerinden Hafter milislerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu

Libya'da başkentin güneyinde çatışmalar yeniden başladı