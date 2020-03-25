Euro
6.93
Dolar
6.39
BIST 100
91,165.48
Altın
1,607.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vakaları 2 bin 500'e yaklaştı

Afrika'da, yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 412'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Tufan Aktaş   | 25.03.2020
Afrika'da Kovid-19 vakaları 2 bin 500'e yaklaştı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün şimdiye kadar 43 ülkeye yayıldığı ve 14 ülkede ölüme yol açtığı kaydedildi. 

Açıklamada, vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 412'ye, ölü sayısının da 64'e çıktığı belirtildi.

14 ülkede 203 kişinin ise iyileştiği aktarılan açıklamada, en fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan Güney Afrika'da son 24 saatte vaka sayısı 165 artarak 709'a ulaştı.

Bu ülkenin ardından virüsün en fazla görüldüğü yerler Mısır, Cezayir, Fas, Senegal, Burkina Faso ve Tunus olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanvekili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
İsrail, koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor
Afrika'da Kovid-19 vakaları 2 bin 500'e yaklaştı

Benzer haberler

İran'da ABD yaptırımlarının kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı

İran'da ABD yaptırımlarının kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı

İsrail, koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi

Afrika'da Kovid-19 vakaları 2 bin 500'e yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vakaları 2 bin 500'e yaklaştı
Altındağ Belediyesi, konukevini sağlık çalışanlarına açtı

Altındağ Belediyesi, konukevini sağlık çalışanlarına açtı
Piyasalardaki Kovid-19 şoku perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt hisselerine yaradı

Piyasalardaki Kovid-19 şoku perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt hisselerine yaradı