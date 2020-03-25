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Türkiye, Koronavirüs

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 25.03.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.

Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.

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