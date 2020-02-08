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Dünya

İran'da 7 Sünni'ye idam cezası

İran Yüce Divanı, Batı Azerbaycan eyaletinde bir din adamını öldürmek suçundan 7 Sünni'ye verilen idam cezasını onayladı.

Muhammet Kurşun   | 08.02.2020
İran'da 7 Sünni'ye idam cezası

Tahran

İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, 2008'de Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde Hulefa-i Raşidin Camisi İmamı Abdurrahim Tina'yı öldürme suçundan idama mahkum edilen 7 Sünni Kürt'ün cezasına Yüce Divan tarafından onay verildi. 

Yaklaşık 10 yıldır devam eden yargılamanın ardından Kerec kentindeki Recai Cezaevinde tutuklu bulunan Enver Huzuri, Kamuran Şeyhe, Ferhad Selimi, Kasım Abeste, Hüsrev Beşaret, Eyyub Kerimi ve Davut Abdullahi hakkındaki karar 3 Şubat Pazartesi günü sanıkların avukatlarına iletildi.

Din adamı Abdurrahim Tina 28 Eylül 2008'de öldürülmüştü.

İdam cezasına çarptırılan 7 sanık, 7 Kasım 2009 yılından bu yana yargılanıyordu. Yüce Divan, daha önce bu kişiler hakkında verilen idam kararını bozmuş ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti. Sanıklar Urumiye ve Mahabad kentlerindeki Devrim Muhafızları istihbaratının komplosuna kurban olduklarını iddia ediyor.

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