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Dünya

Tayland'da silahlı saldırı: 20 ölü, 31 yaralı

Tayland'ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde bir askerin, silahıyla kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin aralarında olduğu en az 20 kişiyi öldürdüğü, 31 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 09.02.2020
Tayland'da silahlı saldırı: 20 ölü, 31 yaralı

Ankara

Yetkililer, Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı askerin, ilkin kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar ettiğini duyurdu. Kışla dışında sivillere ateş açan firari askerin, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezine girerek burada saklandığı belirtildi.

Polis, alışveriş merkezinin çevresinde güvenliğin sağlanarak askerin aranmaya başlandığını duyurdu.

Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını "Yorgunum." notuyla paylaştı.

2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Kongcheep Tantrawanich, firari askerin çavuş rütbesinde olduğunu bildirdi.

Saldırganın, en az 20 kişiyi öldürdüğü ve 31 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kışlada görev yapan üçüncü bir asker, yaralılara yardım eden bir doktor ve 63 yaşındaki bir kadının da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerine ulaşıldığını ancak alışveriş merkezinde başka ölü ve yaralı olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

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