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Dünya

İran’ın 12 eyaletinde 500’e yakın öğrenci daha zehirlendi

Genellikle kız okullarında 3 aydan uzun süredir toplu zehirlenme vakalarının görüldüğü İran'da bugün de yüzlerce öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haydar Şahin  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
İran’ın 12 eyaletinde 500’e yakın öğrenci daha zehirlendi

Tahran

İran medyasına yansıyan haberlere göre, 12 eyaletteki çeşitli okullarda 500'e yakın öğrencide mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri görüldü.

En fazla zehirlenme vakası 138 kişi ile Kohgiluyeh ve Buyer Ahmed eyaletinde kaydedildi. Ayrıca İsfahan, Gilan, Gülistan, Rezevi Horasan, Loristan, Hemedan, Fars, Kürdistan, Huzistan, Kazvin ve Mazenderan eyaletlerinde de çok sayıda öğrenci zehirlenme semptomları ile tedaviye alındı.

Zehirlenen öğrencilerin büyük çoğunluğunun taburcu edildiği, tedavisi devam edenlerin durumunun da iyi olduğu belirtildi.

İran'da kız okullarındaki zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Ülkenin 20’den fazla eyaletinde yaklaşık 100 günde, 3 bini aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Rejim muhaliflerinin iddiasına göre, toplu zehirlenme vakalarının ardında, kadınların başını çektiği Mahsa Emini gösterilerinin intikamını almak isteyen İran yönetimi içindeki bazı radikal gruplar bulunuyor.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar ise olayda, halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan rejim karşıtı unsurların parmağının bulunduğunu öne sürüyor.

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