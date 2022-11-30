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Dünya

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 30.11.2022
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Kung kenti olan 5.7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.47'de kaydedildi.

Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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