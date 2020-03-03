Euro
6.87
Dolar
6.17
BIST 100
109,778.60
Altın
1,602.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bahar Kalkanı Operasyonundan yeni görüntüler
logo
Dünya

İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Bestek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Muhammet Kurşun   | 03.03.2020
İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bestek ilçesinin Kuherd beldesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.01'de kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

Çin Kovid-19 salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek

Çin Kovid-19 salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek

İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İran lideri Hamaney: Koronavirüs bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar

İran koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi

İran koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77 oldu

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77 oldu
İran'da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildi

İran'da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildi