İran'da kamyoncuların protestosunda 27 gözaltı daha

ANKARA

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Erdebil'de 13, Simnan'da 11 ve Hürmüzgan eyaletinde 3 kişi olmak üzere toplam 27 kişi "kamyonların çalışmasına engel oldukları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Erdebil Başsavcısı Nasır Atebati, "Nakliye süreçlerini engelleyen ve kamyon sürücülerini tehdit ettiği ve nakliye malzemelerine zarar verdiği tespit edilen şahıslardan 13'ü gözaltına alındı." dedi.

Simnan Başsavcısı Haydar Asyabi de kamyoncuları tehdit eden ve nakliye süreçlerini engelleyen 11 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hürmüzgan Karayolu ve Karayolu Taşımacılığı Genel Müdürü Daryuş Bakır Cevan ise eyalette aynı gerekçelerle 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Dün de 38 kişi gözaltına alınmıştı

İranlı kamyon şoförleri kötü çalışma şartlarını protesto etmek için bir haftadır kontak kapatma eylemi düzenliyor. Ülke genelindeki protestolarda dün de 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Kötü iş şartlarını gerekçe göstererek akaryakıt ve temel ihtiyaç malzemeleri nakliyesini askıya alan kamyon ve tanker sürücüleri, ülkenin birçok noktasındaki yollarda ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmasına neden olmuştu. Nakliye araçlarının greviyle birlikte bazı gıda maddelerinin fiyatlarında da artış gözlenmişti.

Muhabir: Ahmet Dursun



