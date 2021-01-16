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Dünya

İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Basra Körfezi kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bilal Güler   | 16.01.2021
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.01'de kaydedildi.

Basra Körfezi kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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