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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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Dünya

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 27.12.2020
İran'da 4 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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