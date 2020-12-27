İran'da 4 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.