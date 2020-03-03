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Dünya, Koronavirüs

İran'da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildi

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Ahmet Dursun   | 03.03.2020
İran'da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildi

Tahran

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu. 

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. 

Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı." dedi.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi. 

Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı.

İran'da 66 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 66'ya, vaka sayısı ise 1501'e yükselmişti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. 

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.


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