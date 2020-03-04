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Dünya, Koronavirüs

İran Petrol Bakanı: Koronavirüs, petrol üretimimizi etkilemedi

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkede şu ana kadar 92 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınının petrol üretimini etkilemediğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 04.03.2020
İran Petrol Bakanı: Koronavirüs, petrol üretimimizi etkilemedi

Tahran

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Zengene, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Kovid -19 nedeniyle petrol piyasasının arz fazlasıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun dengeye oturması için OPEC ile OPEC dışı ülkelerin çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Zengene, "Koronavirüs, İran'ın petrol üretimini hiçbir şekilde etkilemedi. Petrol üretimimizi öncesi gibi sürdürüyoruz." dedi.

OPEC ile OPEC dışı ülkelerin teknik komitesi ve sekreterliğinin önerisine göre günlük petrol üretiminin en az 500 bin varil azaltılması gerektiğine işaret eden Zengene, İran'ın petrol üretimini 500 bin varil azaltıp azaltmayacağı yönündeki bir soru üzerine, "Burada uzmanların sayısı geçerli olmuyor, siyaset geçerli oluyor." görüşünü paylaştı.

Rusya'nın konuya ilişkin tutumuyla ilgili olarak ise Zengene, "Ruslar, üretimi düşürmemek için son ana kadar petrol üretiminin azaltılması kararına direniyorlar." ifadesini kullandı.



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