Dolar
9.65
Euro
11.20
Altın
1,773.66
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,547.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını belirtti.

Muhammet Kurşun   | 03.11.2021
İran nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

Tahran

Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile nükleer anlaşma ile ilgili telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Bakıri, Mora ile Viyana'da 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerinin, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması amacıyla" 29 Kasım'da yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti.

İran hükümetinin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından Mora, 14 Ekim'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Tahran'da görüşerek İran ile AB arasındaki müzakereleri yeniden başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Çin’de Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları çok sayıda bölgeye yayıldı
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 748 bin 630’a çıktı

Benzer haberler

İran nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

İran nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı