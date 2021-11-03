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Dünya

Fransa'da 'Harki'lerin tanınması için yasa tasarısı hazırlandı

Fransız hükümeti, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında yer alan Cezayirlilerin (Harki) tanınması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yasa tasarısı hazırladı.

Yusuf Özcan   | 03.11.2021
Fransa'da 'Harki'lerin tanınması için yasa tasarısı hazırlandı

Paris

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle hazırladıkları yasa tasarısının Bakanlar Kuruluna sunulduğunu belirtti.

Harkilerin maruz kaldığı insanlık dışı muameleler konusunda Fransa'nın sorumluluklarını kabul ettiğini dile getiren Attal, Harkilere mağduriyetlerin giderilmesi için maddi tazminat verileceğini söyledi.

Attal, bunun için bir komisyon kurulacağını bildirdi.

Bu yasa tasarısının yıl sonuna kadar Ulusal Mecliste oylanması bekleniyor.

Macron, 20 Eylül'de Elysee Sarayı'nda Harkileri kabul ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda Fransa'nın yanında savaşanlara minnettarlığını ifade ederek, "Terk ettiğimiz savaşçılardan, hapse giren ailelerinden özür diliyorum." demişti.

Fransa'nın, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Harkilere, eş ve çocuklarına karşı vefa borcunu ödemekte başarısız olduğunu belirten Macron, bu yıl içerisinde bir yasa çıkararak Harkilerin tanınması ve haklarının verilmesini sağlayacaklarını kaydetmişti.

1954-1962 yıllarında verilen Bağımsızlık Savaşı sırasında, Fransız ordusunda görev alan ve "Harkiler" adı verilen on binlerce Cezayirli, mücadeleyi Cezayir’in kazanması üzerine aileleriyle ülkeyi terk ederek Fransa'ya göçmek zorunda kalmıştı.

Cezayir, 8 yıllık savaşın ardından 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Fransa'da 2003'ten bu yana her yıl 25 Eylül, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında yer alan Harkileri anma günü olarak kutlanıyor.

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