İran Meclisi'nde bütçe gerilimi

TAHRAN

İran hükümetinin Meclis Başkanlığına sunduğu yeni yıl bütçesi, bazı milletvekillerinin yaptığı sert itirazlar nedeniyle meclis genel kurulunda gerginliğe yol açtı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye sunduğu yeni yıl bütçesini savunmak için kürsüden yaptığı konuşma, Huzistan eyaleti milletvekilleri tarafından sık sık kesildi.

Huzistan milletvekilleri Hidayetullah Hadimi, Mecid Nasirinejad ve bölgenin diğer temsilcileri Ruhani'nin konuşması esnasında kürsünün önünde toplanarak hükümetin su politikalarıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Vekillerden Hadimi, kürsüye kadar yürüyerek Ruhani ile sert tartışmaya girdi. Hükümetin su politikalarına itiraz eden ve Ruhani'nin konuşmasını kesen vekiller, Meclis Başkanı Laricani tarafından sık sık yerlerine oturmaları konusunda uyarıldı.

Tartışmalı geçen oturumda konuşmasını güçlükle tamamlayan Ruhani, kürsüden inince kendisine ayrılan yere oturmadan çıkış kapısına yönelerek meclisten ayrıldı.

İran'ın tarihi ve turistik kenti İsfahan'ın genellikle çiftçilerin yaşadığı doğu kesimleri, kuraklık ve su kaynaklarının hatalı kullanımı nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşamıştı. Su sıkıntısına tepki çekmek isteyen çiftçiler birçok kez gösteriler düzenlemişti.

İsfahan'ın sembollerinden Zayende Nehri yaklaşık 10 yıldır kurumaya yüz tutmuş durumda. Nehrin canlandırılması için çalışmalar yürüten Tahran yönetimi, planlanan projelerde henüz başarı sağlayamadı.

Bölgedeki kuraklık, tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan bölge halkının topraklarını terk ederek kent merkezlerine göç etmesine neden oluyor.

Muhabir: Muhammet Kurşun