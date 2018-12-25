İsrail'de gazeteci ve siyasetçilerden Netanyahu'ya üslup tepkisi

The Jerusalem Post gazetesi Editörü Katz, "İsrail lideri, gazetecinin ailesine saldıracak kadar düşük bir seviyeye nasıl geldi? Çok yazık. Bu açılan dava, eleştirenleri susturma çabasıdır." dedi.

KUDÜS

İsrailli gazeteciler ve siyasiler, kendisini yolsuzlukla suçlayan bir gazeteciye dava açması ve takındığı üslup nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi.

İsrail'in Maariv gazetesi yazarlarından Ben Caspit'e "yalan iddiaları teşvik etme" suçlamasıyla 53 bin dolar tazminat davası açan ve gazetecinin ailesiyle ilgili bir olayı gündeme getiren Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden tepki gösteren gazeteciler, meslektaşlarıyla dayanışma içinde oldukları mesajları verdi.

The Jerusalem Post gazetesi Editörü Yaakov Katz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun gazeteciye dava açma, gazetecinin de Netanyahu'yu eleştirme ve aleyhinde yazma hakkı bulunduğunu belirtti.

Katz, "Ancak İsrail lideri, gazetecinin ailesine saldıracak kadar düşük bir seviyeye nasıl geldi? Çok yazık. Bu açılan dava, eleştirenleri susturma çabasıdır, Netanyahu'nun önümüzdeki dönemde seçim kampanyasının nasıl olacağının küçük bir örneğidir. (Medyanın düşman olduğu yönünde bir kampanya)" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'nun olayla ilgili tutumu utanç verici"

İsrail Kanal 10 Televizyonu'ndan gazeteci Barak Ravid de Twitter'dan, "Hassas ve karmaşık güvenlik döneminden geçtiğimiz bir zamanda Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı, bir gazeteciye saldırmak için 2001 yılında yayımlanan makalelere ulaşmak için vakit buluyor." iletisini paylaştı.

Twitter üzerinden İsrail Başbakanını eleştiren muhalefetteki Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni de "Netanyahu'nun olayla ilgili tutumu ve gazetecinin kardeşine atıfta bulunması, çok utanç verici. Hayatlarımız ve geleceğimizle ilgili kararlar alan kişi, bu." şeklinde tepki gösterdi.

Yeş Atid Partisi (Gelecek Partisi) Genel Başkanı Yair Lapid de Twitter üzerinden, "Netanyahu'nun Ben Caspit'in kardeşine saldırması, tünelin dibi." paylaşımında bulundu.

Ben Caspit'e "tazminat desteği" teklifleri

Ben Caspit ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir destek aldığını belirtti.

Tazminatı ödemek için maddi yardımda bulunmak isteyenlerin olduğunu ifade eden Ben Caspit, "Maddi yardıma ihtiyaç yok. Her şey yolunda. Bu dava mahkemeye gitmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu ile gazeteciler arasında bir gerginliğin olduğu biliniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Maariv gazetesi yazarlarından Ben Caspit'e "yalan iddiaları teşvik etme" suçlamasıyla 53 bin dolar tazminat davası açmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu, "Yalancı Ben Caspit. Onlarca yıldır bana ve aileme zulmediyor. Tekrar ödemek (tazminat) zorunda kalacak. Birkaç ay önce hakkımda sahte hikayeler yayımlayan Ben Caspit özür dilemek ve eşim Sara'ya tazminat ödemek zorunda kaldı. Geçen cuma günü de benim hakkımda yalan şeyler yayımladı." ifadelerine yer vermişti.

Netanyahu gazeteci hakkında "ailem yerine kendi ailesiyle uğraşsaydı bunlar yaşanmazdı" diyerek 2001 yılında yayımlanan ve söz konusu gazetecinin kardeşi Uri Caspit'in dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturulduğu bir haber karesini paylaşmıştı.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, bu ay başında soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.

Polisin dava açılması tavsiyesinin ardından Siyonist Birlik Bloku lideri Livni, Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.

Muhabir: Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout, Hacer Başer, Mehmet Nuri Uçar