Sudan'ın başkenti Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında ekonomideki kötü gidişatı protesto için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sudan Cumhurbaşkanlığı Sarayı

HARTUM

Alınan bilgiye göre, Sudan'ın başkenti Hartum'da "El-Kasr" Caddesinde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayına doğru yürüdü.

Ekonomideki kötü gidişatı protesto eden kalabalık, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yönetimden çekilmesini istedi. Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak gösteriye müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin yaptığı ilk açıklamada halka onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik reformlar yapılacağı vaadinde bulunmuştu.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Muhabir: Husameddin Bedevi-Zeynep Tüfekçi