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Dünya

İran lideri Ali Hamaney: Trump'a hiçbir cevabım yok ve olmayacak

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına cevap vermeyeceğini ve bu ülkeyle müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 13.06.2019
İran lideri Ali Hamaney: Trump'a hiçbir cevabım yok ve olmayacak

Tahran

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına cevap vermeyeceğini ve bu ülkeyle müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşen Hamaney, Trump'ın gönderdiği mesajla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abe'nin "ABD Başkanı'nın mesajını size iletmek istiyorum" ifadesine karşılık Hamaney, "Ciddiyetiniz ve iyi niyetiniz konusunda tereddütümüz yok, fakat Sayın Trump'ın şahsını mesaj alışverişi için uygun görmüyorum. Trump'a hiçbir cevabım yok ve olmayacak." dedi.

Japonya Başbakanı Abe'nin "ABD İran'da rejim değişikliği peşinde değil" sözü üzerine de Hamaney, şunları söyledi:

"ABD ile meselemiz rejim değişikliği değildir, çünkü onların böyle bir niyeti varsa da onu gerçekleştirecek güce sahip değiller. ABD'nin önceki başkanları da geçen 40 yılda İran İslam Cumhuriyetini yok etmek istediler ancak yapamadılar. Trump'ın rejim değişikliği peşinde olmadığı sözü yalandır, eğer bunu yapabilseydi yapardı fakat yapamayacağını biliyor."

Abe, ABD'nin İran ile "samimi müzakerelere" hazır olduğunu ifade ederken, Hamaney, buna inanmadıklarını ve "samimi müzakerelerin" Trump ile gerçekleşmeyeceğini savundu.

"İran, ABD'ye güvenmiyor"

"ABD makamlarında dürüstlük çok az bulunur. İran, ABD'ye güvenmiyor ve nükleer anlaşma çerçevesinde ABD ile daha önce gerçekleşen acı müzakere tecrübesi hiçbir şekilde tekrar edilmeyecek." değerlendirmesinde bulunan Hamaney, dile getirdiği hususların Japonya Başbakanı ile müzakere çerçevesinde olacağını, bu ülkeyi dost olarak gördüklerini ancak şikayetlerinin de olduğunu ifade etti.

Trump'ın "Müzakere İran'ın ilerlemesini sağlayacak" sözünü aktaran Abe'ye Hamaney, "Biz ABD ile müzakere yapmadan ve yaptırımlar altında dahi ilerleyeceğiz." diye karşılık verdi.

İran'ın 5-6 yıl nükleer anlaşma konusunda ABD ve diğer ülkelerle müzakere ederek neticeye ulaştığını ancak Washington yönetiminin anlaşmayı bozduğunu vurgulayan Hamaney, "Hangi aklı başında insan tüm anlaşmaları bozan bir ülke ile bir daha müzakere eder? Özgür ve akıl sahibi hiçbir millet baskı altındaki bir müzakereyi kabul etmez." görüşlerini paylaştı.

İran lideri, nükleer silaha karşı olduklarını ve nükleer silahın haram olduğu yönünde fetva verdiğini hatırlatarak, "Eğer nükleer silah yapmak isteseydik ABD hiçbir şey yapamazdı. ABD'nin izin vermemesi de hiçbir engel oluşturmazdı. ABD'nin hangi ülkenin nükleer silah sahibi olup olmayacağıyla ilgili konuşmaya yetkisi yoktur çünkü ABD'nin depolarında binlerce nükleer başlık bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca nükleer anlaşmayı ilk ihlal edenin İran ile müzakere talebinde bulunan ve bunun için aracı gönderen eski ABD Başkanı Barack Obama olduğunu savundu.

Japonya'nın önemli bir ülke olduğunu eğer İran'la ilişkiden yana ise kesin iradesini ortaya koyması gerektiğini ifade eden Hamaney, "Bazı önemli ülkeler bu iradeyi ortaya koyamadı." diye konuştu.

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