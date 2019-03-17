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Dünya

'İran komşularıyla iş birliğini artırmanın çabası içinde'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Toplamda 12 milyon çalışan için memurlara yüzde 20 işçilere yüzde 20'nin üzerinde zam yapacağız." dedi.

Muhammet Kurşun   | 17.03.2019
'İran komşularıyla iş birliğini artırmanın çabası içinde'

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki bazı ülkelerin İran'ı zayıflatma çabası içinde olduğunu ancak Tahran yönetiminin tüm komşularla iş birliğini artırmayı hedeflediğini söyledi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr eyaletini ziyaret eden Ruhani, kalabalığa konuştu.

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta bugün 11 milyar dolara mal olan 4 yeni gaz sahasının açılışını gerçekleştireceklerini belirten Ruhani, yaklaşık bir ay sonra da su, tarım ve barajla ilgili 10 milyar dolarlık bir projenin daha açılışını yapacaklarını söyledi.

Bu projelerin "düşmanların baskılarına rağmen İran'ın yoluna devam edeceği anlamına geldiğini" savunan Ruhani, "Düşman geçen yılda tüm gücüyle halkın geçimini zorlaştırmak için baskı uyguladı. Bu şekilde İran halkı ile devrimin arasını açmayı planlıyordu ancak başaramadı." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleriyle ilişkilere de değinen Ruhani, komşularla dostane bir irtibatlarının olduğunu dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgedeki bazı ülkeler İran'ı zayıflatmak için uğraşıyor ancak biz tüm komşularla iş birliğini artırmanın çabası içindeyiz. İran bölgenin gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacak ilişkilerden yanadır."

-"Sabit gelirli olanlar en ağır sorunlarla karşı karşıya"

Ruhani enflasyonun bu yıl yüzde 20'nin üzerinde gerçekleştiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Sayıları yaklaşık 5 milyon 500 bin olan sabit gelirli vatandaşlarımız bugün en ağır sorunlarla karşı karşıya. Bu yüzden toplamda 12 milyon çalışan için memurlara yüzde 20 işçilere yüzde 20'nin üzerinde zam yapacağız."

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