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Dünya

İran’ın güneybatısında hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı

Resmi kayıtlara göre, son iki günde ülkenin çeşitli bölgelerinden 1 milyon 800 bin kişi daha serin olan Mazenderan eyaletine gitti.

Haydar Şahin  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
İran’ın güneybatısında hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin 8 kentinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Huzistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhammed Sebzehzari eyaletteki sıcak havalara ilişkin açıklamada bulundu.

Sebzehzari, son 24 saatte Huzistan eyaletinin 8 kentinde hava sıcaklığının 50 derecenin üstünde ölçüldüğünü kaydetti.

Buna göre, hava sıcaklığı Umidiye’de 51,8, Şuş’ta 51,5, Abadan’da 51,3, Bostan’da 51,2, Dezful’da 50,8, Ahvaz, Ramhürmüz ve Mahşehr’de de 50,2 derece olarak ölçüldü.

Yarından itibaren eyalette rüzgarın etkili olacağını belirten Sebzehzari, gelecek iki hafta içinde yüksek sıcaklıklarla karşılaşılmayacağını ifade etti.

Öte yandan Şuş Sağlık ve Tedavi Ağı Müdürü Yahya Meysem, havaların ısınmasıyla güneş çarpması vakalarının görüldüğünü aktardı.

Meysem, son 24 saatte 16 kişinin hastaneye başvurduğunu, bunlardan ikisinin hastaneye tedavi altına alındığını belirtti.

Halk serin bölgelere gidiyor

İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle iki günlük tatil ilan edilmesinin ardından halk, imkanlarına göre serin bölgelere gitmeyi tercih etti.

Başkent Tahran'ın güneydoğusundaki Veramin ilçesinde hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı. Bunaltıcı sıcaktan kaçmak ve biraz olsun serinlemek isteyenler, tarlalardaki su kanallarına kendini bıraktı.

Ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi’nin kıyısında yer alan Mazenderan eyaletinin Vali Yardımcısı Ruhullah Selegi de yaptığı açıklamada, resmi kayıtlara göre son iki günde ülkenin çeşitli bölgelerinden 1 milyon 800 bin kişinin eyalete geldiğini söyledi.

Selegi, söz konusu kişilerin resmi kayıt tutulan konaklama mekanlarına giriş yaptığını dile getirerek ikinci evi eyalette olan kişilerin de gelmesiyle bu sayının 5 milyonu aştığını kaydetti.

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