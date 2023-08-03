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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, "yeni geçiş dönemlerinin seçim sürecini akamete uğratacağını" söyledi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdülhamid ed-Dibeybe, ülkede yeni geçiş dönemleri icat etmenin seçim sürecini akamete uğratacağını belirtti.

Gülşen Topçu  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Libya Başbakanı Dibeybe, "yeni geçiş dönemlerinin seçim sürecini akamete uğratacağını" söyledi

Trablus

Dibeybe, ülkenin güneybatısındaki Gadamis kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Seçimlerin gerçekleşmesinin tek yolunun istikrar olduğunu kaydeden Dibeybe, şöyle devam etti:

"Yeni bir geçiş dönemi ya da paralel hükümetler olmayacak. Yeni geçiş dönemleri icat ederek daha uzun süre iktidarda kalmaya çalışmak, seçim sürecini akamete uğratır. Bizim tek bir hedefimiz var o da seçimlerdir ve bu hedef gerçekleşinceye kadar görevimizin başındayız."

Dibeybe, 2021 yılında seçimlerin yapılmasına engel olan "mücbir" sebebin, uygulanamayan kanunlar olduğunu dile getirdi.

"İktidar peşinde koşanların" varlığından söz eden Dibeybe, onlardan şeffaf ve nezih seçimlerle halka yöneticilerini seçme hakkı tanımalarını istedi.

Libya Başbakanı Dibeybe sık sık Temsilciler Meclisi ile Libya Yüksek Devlet Konseyi'ni, iktidar sürelerini uzatmaya çalışmakla suçluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

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