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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in istifa ettiği bildirildi.

Ahmet Dursun  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu.

Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustosta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.

Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

Zarif son olarak ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) başörtüsü yasağı ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle ülkedeki aşırı muhafazakar grupların tepkisini çekmişti. Zarif aleyhinde Tahran ve Meşhed'de bazı gruplar tarafından gösteriler düzenlenmişti.

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