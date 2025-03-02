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Dünya

İran'da Ekonomi Bakanı Himmeti, Meclis tarafından azledildi

İran'da ekonomik sorunlar karşısında etkisiz kalmakla suçlanan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti görevinden uzaklaştırıldı.

Ahmet Dursun  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İran'da Ekonomi Bakanı Himmeti, Meclis tarafından azledildi

Tahran

İran Meclisi, Ekonomi Bakanı Himmeti hakkında verilen gensoru önergesini kabul etti.

Himmeti hakkında verilen önerge, açık oturumda 6 saat süren tartışmaların ardından oylamaya sunuldu. Önerge, 89'a karşı 182 oyla kabul edildi. 1 milletvekili çekimser kaldı. Böylece, Himmeti, Meclis'ten güvenoyu alamayarak, görevinden azledildi.

Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Meclis'te bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Himmeti hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması 19 Şubat'ta 91 milletvekilinin imzasıyla kabul edilmişti.


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