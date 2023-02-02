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Dünya

İran, Azerbaycan'ın depremzedeler için yardımını kabul etmedi

Tahran yönetimi, Azerbaycan'ın, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremde zarar görenler için yardım önerisini geri çevirdi.

Ruslan Rehimov   | 02.02.2023
İran, Azerbaycan'ın depremzedeler için yardımını kabul etmedi

Bakü

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle iki ülke arasında son günlerde yaşanan krize rağmen Hoy depremi sonrasında İran'a yardım önerdi. Tahran yönetimi, Azerbaycan'ın yardım önerisini kabul etmedi.

Deprem bölgesinde on binlerce Azerbaycanlı kış şartlarında dışarıda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Depremzedelere yardım etmeyen İran hükümeti, başkalarının da yardım etmesine izin vermiyor.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede deprem nedeniyle resmi kayıtlara göre 1500 ev hasar görmüştü.

Sosyal şebekelerde depremzedelerin İran devletinden hiçbir yardım almadıkları ve soğuk havada dışarıda kaldıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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