Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını açıkladı.

Ahmet Dursun   | 16.01.2021
İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi. 

Kurul toplantısında aşıyla ilgili konuların kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran Ruhani, "Aşılama çalışmalarını sağlık personeli ve yüksek riskli kişiler öncelikli olmak üzere yıl sonuna kadar (İran takvimine göre yıl sonu 21 Mart) başlatmak için çaba harcıyoruz." dedi.

Aşılamaya ülke dışından temin edilecek aşılarla başlayacaklarını kaydeden Ruhani, "Gelecek yıl da yabancı bir ülkeyle ortak geliştirdiğimiz ve ülkedeki uzmanlarımız tarafından üretilen diğer bir aşıyla bu çalışmaları daha geniş şekilde sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde geliştirilen ve 16,8 milyon doz satın alınan Covax aşısının da mart sonu ya da nisan ayında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Aşılamanın salgın endişelerini tamamen ortadan kaldırmayacağına dikkati çeken Ruhani, virüs tamamen ortadan kalkana kadar sağlık talimatlarına tam olarak uyulması gerektiğini hatırlattı.

Ruhani ayrıca, her yıl 11 Şubat'ta ülke çapında yapılan devrim kutlamalarının bu sene salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halk katılımı olmaksızın "sembolik" olarak düzenleneceğini belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 650 bini geçti
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı
Çin Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 günde geçici hastane inşa etti
Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliği sahaya yansıyor

Benzer haberler

İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 650 bini geçti

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Çin Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 günde geçici hastane inşa etti

Çin Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 5 günde geçici hastane inşa etti
Çaykur Rizespor'da 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor'da 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun

Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun