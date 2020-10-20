Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 49 kişi yaşamını yitirdi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 10 bin 366'ya yükseldi.
İstanbul
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Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 920 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 366'ya, vaka sayısı da 434 bin 598'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 366 bin 134'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.