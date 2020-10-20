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Dünya

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 49 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 10 bin 366'ya yükseldi.

Muhammed Semiz   | 20.10.2020
Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 49 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 920 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 366'ya, vaka sayısı da 434 bin 598'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 366 bin 134'e ulaştı.

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