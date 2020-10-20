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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, "Bu savaş kardeş Azerbaycan halkı için vatan savaşıdır. Biz bu savaşta Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Ruslan Rehimov   | 20.10.2020
Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek

Bakü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın füze saldırısı düzenlediği Gence kentinde enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Amreyev, Gence'ye yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını ve uluslararası toplumu da kınamaya çağırdıklarını belirtti.

Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Amreyev, "Türk dili konuşan ülkeler, Türk dünyası ve Türk Konseyi, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak hakkını kayıtsız şartsız destekliyor. Bu savaş kardeş Azerbaycan halkı için vatan savaşıdır. Biz bu savaşta Azerbaycan'ın yanındayız. Dostumuz Azerbaycan'a barış ve zafer diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amreyev, sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına uygun şekilde barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

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