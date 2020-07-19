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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 310 yeni vaka tespit edildi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Gülşen Topçu   | 19.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 781'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 310 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 92 bin 530'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 60 bin 528 olduğu bilgisini paylaştı.

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