Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 96 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 96 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 553 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 458'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 2 bin 553 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 112 bin 585'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 77 bin 144'e ulaştığı bilgisini paylaştı.
Bu arada, sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Bağdat'taki bir devlet hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Iraklı komedyen ve oyuncu Halef Daydan da hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.
67 yaşındaki Daydan'da 13 gün önce virüs tespit edildiği, son 3 gündür durumunun ağırlaştığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.