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Koronavirüs

Belçika'da 'sosyal çember' daralıyor

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Belçika'da, bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.07.2020
Belçika'da 'sosyal çember' daralıyor

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından, hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek.

Ulusal Kriz Merkezi, ülkede yeni Kovid-19 vaka sayılarının geçen hafta içindeki günlük ortalamasının 278,9 olduğunu, bunun da bir önceki haftaya göre yüzde 71 artış anlamına geldiğini açıkladı. Yeni vakaların yarıya yakınının Hollanda sınırındaki Anvers kentinde tespit edildiği bildirildi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, son haftalarda vaka sayılarında kaydedilen hızlı artış nedeniyle dört gün aradan sonra bir kez daha toplandı. Başbakan Sophie Wilmes, toplantıda alınan kararları açıkladı. Wilmes, "sosyal çember" adı verilen, bir kişinin görüştüğü kişi sayısında kısıtlamaya gidildiğini, aynı evde yaşayan bir ailenin 4 hafta içinde görüşebileceği kişi sayısının 15'ten 5'e düşürüldüğünü duyurdu.

Karar, ülke genelinde 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve bu sayıya 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmeyecek. Bu 5 kişi dışında herhangi biriyle görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda maske kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi istendi.

Yeni kararlar çerçevesinde, kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilecek. Bu tür toplantılarda maske takmak zorunlu olacak.

Hükümetin evden çalışma uygulamasının devamını "kuvvetle" önerdiği yeni kararlar içinde, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi maddeler yer aldı.

Yeni vakaların yarıya yakınının görüldüğü Anvers kentinde yerel yönetimin ayrıca önlemler açıklayacağı bildirildi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen haftaki toplantısında da hafta sonundan başlayarak açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olmuştu. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması kararlaştırılmıştı.

Salgının başlangıcında en çok etkilenen ülkelerden olan Belçika'da bugüne kadar 66 bin 26 Kovid-19 vakası görüldü, 9 bin 821 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki hastanelerde şu anda 211 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor, bunların 47'si yoğun bakımda bulunuyor.

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