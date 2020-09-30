Euro
9.10
Dolar
7.76
BIST 100
1,144.03
Altın
1,885.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
logo
Dünya

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Fırat Taşdemir   | 30.09.2020
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Bölgede arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Terör örgütü PKK'ya ait 3 biksi makineli tüfek, 3 EYP, 11 havan mühimmatı, 144 doçka mühimmatı, 192 biksi mühimmatı, 256 doçka tüfek fişeği, 7 havan tapası, biksi namlusu, RPG-7 mühimmatı, el bombası, mayın, lançer, 60 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlar, METİ timlerince imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
DSÖ: Güvenli ve etkili bir Kovid-19 aşısı ancak 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabilir
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
İran'da Kovid-19'daki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadı

Benzer haberler

MSB: Azerbaycan kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi

MSB: Azerbaycan kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Ermenistan'a Hocalı soykırımı görüntüleriyle tepki

Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı
TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor